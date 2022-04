Kultur Vier CEOs koreanischer Musikagenturen auf Billboard-Liste der International Power Players

Vier Geschäftsführer großer Unterhaltungsunternehmen in Südkorea sind in die diesjährige Billboard-Liste der International Power Players aufgenommen worden.



Auf der Liste stehen Lee Sung-su und Tak Young-jun, Co-CEOs von SM Entertainment, Park Ji-won, CEO von Hybe, und Shin Young-jae, Präsident von Big Hit Music.



Billboard veröffentlicht seit 2014 jedes Jahr die Liste der Personen, die außerhalb der USA den globalen Musikmarkt anführen.



In Bezug auf SM Entertainment zählte Billboard den Erfolg der Metaverse-Mädchengruppe aespa zu seinen vielen Errungenschaften.



Auf der diesjährigen Liste stehen unter anderem Simon Robson, internationaler Präsident der Warner Music Group, und Melissa Thomas, geschäftsführende Vizepräsidentin von Sony Music.