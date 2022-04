Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, für das von einer Flutkatastrophe betroffene Südafrika humanitäre Hilfe im Wert von 100.000 Dollar zu leisten.Das gab das Außenministerium am Mittwoch bekannt.In Südafrika kamen als Folge von heftigen Regenfällen Mitte April in der südöstlichen Provinz KwaZulu-Natal mindestens 448 Menschen ums Leben. 40.000 Menschen wurden obdachlos.Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa rief am 18. April den Notstand aus.