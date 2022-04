Yoon und Biden kommen am 21. Mai zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol wird am 21. Mai Gipfelgespräche mit US-Präsident Joe Biden führen.Yoons Sprecherin Bae Hyun-jin teilte mit, der gewählte Präsident Yoon habe die Entscheidung von Präsident Biden begrüßt, vom 20. bis 22. Mai Südkorea zu besuchen.Yoon plane, tiefgehende Diskussionen mit Biden über eine breite Palette von Themen zu führen, darunter die Entwicklung des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA, die Kooperation in der Nordkorea-Politik, die Wirtschaftssicherheit und wichtige regionale und internationale Angelegenheiten, hieß es.Man erwarte, dass dadurch ein historischer Wendepunkt erreicht werde, um die umfassende strategische Allianz der beiden Länder weiterzuentwickeln, fügte die Sprecherin hinzu.Damit wird Yoon elf Tage nach dem Amtsantritt am 10. Mai zu seinem ersten Spitzentreffen mit dem US-Präsidenten zusammenkommen.Das Weiße Haus gab offiziell bekannt, dass Biden vom 20. bis 24. Mai nach Südkorea und Japan reist. In Japan wird er am Quad-Gipfel teilnehmen.