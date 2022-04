Wirtschaft Südkorea will Europa mit Flüssigerdgas aushelfen

Südkorea will einen Teil seiner Vorräte an Flüssigerdgas nach Europa liefern.



In der Region droht als Folge der russischen Invasion in die Ukraine eine Gasknappheit.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte die Entscheidung am Mittwoch mit. Es gebe nach dem Ende der Winterzeit Spielraum bei der Flüssigerdgas (LNG)-Versorgungslage. Reserven würden in einer Weise bereitgestellt, dass Angebot und Nachfrage sowie die Preise im Inland davon unbeeinflusst blieben.



Das Ministerium will jedoch angesichts eventueller Auswirkungen auf andere LNG-Verträge keine Details wie den Liefertermin oder die Menge nennen.



Reuters meldete, dass Südkorea auf Bitte der USA oder Europas einen Teil seiner LNG-Lieferungen bis zum Sommer nach Europa umleiten werde. In dem Bericht wurde eine namentlich nicht genannte Quelle zitiert.



Die US-Regierung hatte bereits im Februar bei der südkoreanischen Regierung angefragt, ob sie Europa Flüssigerdgas zur Verfügung stellen könnte. Damals hatte sich Seoul mit Verweis auf die inländische Versorgungslage ablehnend geäußert.