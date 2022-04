Finanzminister will notwendigenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung des Devisenmarktes ergreifen

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat angekündigt, notwendigenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung des Devisenmarkts zu ergreifen.Die Ankündigung machte Hong am Donnerstag in Seoul in einer Dringlichkeitssitzung zur Wirtschaftslage. Einberufen wurde die Sitzung, weil die Landeswährung am Mittwoch auf den tiefsten Stand sei mehr als zwei Jahren abgerutscht war.Hong wies darauf hin, dass der Won-Dollar-Wechselkurs diese Woche in hohem Tempo gestiegen sei. Die Regierung behalte den Markt aufmerksam im Blick und werde gegebenenfalls Maßnahmen für dessen Stabilisierung treffen, um einen Kursrutsch zu verhindern.Nach Einschätzung des Ministers lasse sich der Wertverlust des Won größtenteils auf externe Risiken zurückführen. Gründe seien beispielsweise die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed und Lockdowns in China.Der südkoreanische Won notierte am Mittwoch zum Handelsschluss bei 1.265,2 Won je US-Dollar. Zuletzt war Südkoreas Währung im März 2020 noch weniger wert. Damals lag der Wechselkurs bei 1.266,5 Won pro Dollar.