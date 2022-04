Verteidigungsminister Südkoreas und Malaysias diskutieren über Verteidigungskooperation

Photo : YONHAP News

Verteidigungsminister Suh Wook hat am Mittwoch mit seinem malaysischen Amtskollegen Hishammuddin Hussein ein Videogespräch geführt.Beide Minister hätten über Wege zur Entwicklung der Kooperation zwischen beiden Ländern in der Verteidigung und der Rüstungsindustrie diskutiert, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit.Suh erläuterte ausführlich die Vorzüge des koreanischen Kampfjets vom Typ FA-50, der sich im Wettbewerb um den Zuschlag für Malaysias Projekt zur Beschaffung von leichten Angriffsflugzeugen befindet. Er stellte auch die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung vor und bat um Malaysias Interesse.Beim Gespräch wurde zudem ein Memorandum of Understanding (MOU) über die Verteidigungszusammenarbeit zwischen Südkorea und Malaysia unterzeichnet.Südkorea habe damit mit allen zehn Mitgliedsländern des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN ein MOU über die Verteidigungskooperation unterschrieben. Damit sei die Kernaufgabe im Verteidigungsbereich im Zusammenhang mit der Neuen Südpolitik der amtierenden Regierung vollendet worden, erläuterte das Ministerium.