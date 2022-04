Monatliche Kosten für Kinderbetreuung betragen 976.000 Won pro Haushalt

Photo : Getty Images Bank

Für den Unterhalt von Säuglingen und Kleinkindern werden im Monatsschnitt etwa 970.000 Won pro Haushalt ausgegeben.Das ergab die Umfrage des Gesundheitsministeriums zum Zustand der Kinderbetreuung 2021, für die 2.500 Haushalte befragt wurden.Laut den heute veröffentlichten Ergebnissen geben Haushalte, die Kinder im Alter von bis zu fünf Jahren aufziehen, im Monatsschnitt 976.000 Won (769 Dollar) hierfür aus.Die Ausgaben nahmen gegenüber 2018 um 107.000 Won (84 Dollar) zu und entsprechen 19,3 Prozent des Haushaltseinkommens.Bei 32,6 Prozent der Befragten nahm nur die Mutter Elternzeit, bei 2,1 Prozent der Vater. In 2,4 Prozent der Fälle nahmen beide Elternteile den Erziehungsurlaub in Anspruch.48,8 Prozent der Mütter mussten aufgrund der Geburt oder der Kinderbetreuung ihre Karriere unterbrechen. Der entsprechende Anteil betrug bei den Vätern nur 0,8 Prozent.37,4 Prozent nannten als Grund für das Ausscheiden aus dem Arbeitsleben, dass die Kinderbetreuung einen größeren Wert als die Arbeit habe. Das sind 6,2 Prozentpunkte mehr als in der Umfrage im Jahr 2018.Als größte Schwierigkeit berufstätiger Eltern nannte der größte Anteil, dass man früh zur Arbeit gehen muss und erst spät nach Hause zurückkehrt.