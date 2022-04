Südkorea hofft auf spätere Beteiligung am Wiederaufbau der Ukraine

Photo : YONHAP News

​Südkorea hat gegenüber der Ukraine die Hoffnung geäußert, dass sich die südkoreanische Regierung und Unternehmen dort an der Wiederherstellung und dem Wiederaufbau nach dem Krieg beteiligen können.Die entsprechende Äußerung habe Yun Seong-deok, stellvertretender Minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, am Mittwoch in einem Telefongespräch mit Julia Svyrydenko, der ersten Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin der Ukraine, gemacht, teilte das Außenministerium mit.Beide Seiten tauschten sich über Südkoreas humanitäre Hilfe für die Ukraine, die Entwicklungskooperation, einschließlich des Wiederaufbaus in der Ukraine, sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern nach dem Krieg aus.Svyrydenko dankte für die Solidarität und Unterstützung der südkoreanischen Regierung und der Bürger für ihr Land. Sie bat um Südkoreas Interesse und Mitwirkung am Wiederaufbau in der Ukraine.Cho und Svyrydenko leiten die koreanisch-ukrainische Kommission für Handel und Wirtschaftskooperation, ein regelmäßiges Diskussionsgremium zu Handelsangelegenheiten zwischen beiden Ländern.Beide Seiten hätten vereinbart, über Wiederaufbauprojekte und die wirtschaftliche Kooperation umfassend zu diskutieren, nachdem sich die Lage stabilisiert habe, fügte das Ressort hinzu.