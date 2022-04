Export umweltfreundlicher PKW im Auftaktquartal auf dem zweithöchsten Stand

Photo : YONHAP News

Südkoreas Ausfuhren von umweltfreundlichen Personenkraftwagen haben im Auftaktquartal den bisher zweithöchsten Stand erreicht.Nach Angaben des nationalen Zolldienstes am Donnerstag schrumpfte das Volumen des PKW-Exports im ersten Quartal dieses Jahres im Vorjahresvergleich um 0,6 Prozent auf 10,9 Milliarden Dollar.Das Exportvolumen bei umweltfreundlichen PKW wuchs jedoch um 48,3 Prozent auf 3,59 Milliarden Dollar.Der Anteil der umweltfreundlichen PKW am Exportvolumen vergrößerte sich laufend, und zwar von 22 Prozent im Auftaktquartal letzten Jahres auf 25,1, 29,3 und 32,7 Prozent in den darauffolgenden Quartalen. In den ersten drei Monaten dieses Jahres verbesserte sich der Anteil auf 32,8 Prozent.Der durchschnittliche Exportpreis pro Einheit kletterte gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent auf 20.979 Dollar. Bei importierten PKW stieg der durchschnittliche Preis um acht Prozent auf 44.817 Dollar.