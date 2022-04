Koreanischer Corona-Impfstoff wird auf Wirksamkeit gegen neue Varianten getestet

Photo : YONHAP News

Das Nationale Gesundheitsinstitut hat eine Prüfung zur Feststellung der Wirksamkeit eines in Südkorea entwickelten Corona-Impfstoffs gegen neue Virusvarianten aufgenommen.Das Institut der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte am Donnerstag mit, einen Neutralisierungstest für den Impfstoff von SK Bioscience eingeleitet zu haben, um auf die Post-Omikron-Ära vorbereitet zu sein.Ein solcher Test dient der Ermittlung der Menge der neutralisierenden Antikörper und somit zur Feststellung der Wirksamkeit eines Impfstoffs.Das Nationale Gesundheitsinstitut hatte im März die Analyse von Proben in der klinischen Phase-III-Studie abgeschlossen. Dieser Schritt war für eine Genehmigung des Impfstoffs von SK Bioscience erforderlich.Der Impfstoff wurde jedoch auf der Grundlage des Virus entwickelt, das zu Beginn der Corona-Pandemie im chinesischen Wuhan entdeckt worden war. Daher wurde immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch die Wirksamkeit des Mittels gegen wichtige Varianten wie Delta und Omikron zu überprüfen.