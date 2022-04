Weitere Ausstellung von Kunstwerken aus Sammlung von Lee Kun-hee

Photo : KBS News

Letztes Jahr sind etwa 23.000 Kunstwerke und Kulturgüter aus der Privatsammlung des verstorbenen Vorstandsvorsitzenden der Samsung Group, Lee Kun-hee, dem Staat gespendet worden.Ein Teil davon war letztes Jahr zu sehen, nun werden weitere Meisterwerke der Öffentlichkeit gezeigt.Dazu zählt unter anderem „Le Bassin Aux Nymphéas“ von Claude Monet. Das einzige in Südkorea befindliche Gemälde von den etwa 250 „Nymphéas“ (Seerosen)-Bildern von Monet wird erstmals der Öffentlichkeit gezeigt.Der Mond und ein Hangari, ein koreanisches traditionelles Gefäß, die in kräftigen Strichen gemalt sind. Die typische koreanische Emotion von Kim Whanki, Meister der koreanischen abstrakten Kunst, wird kombiniert mit einem Dalhangari (Mondgefäß) aus dem 18. Jahrhundert.Ein Mädchen, das sich anstelle der Mutter, die arbeiten gegangen ist, um seinen jüngeren Bruder oder die Schwester kümmert. Es geht um die Familie, von jeher eine Quelle der Inspiration in der Kunst.Ein Text über eine Nachbarsfamilie, den der renommierte Gelehrte der Joseon-Zeit, Jeong Yak-yong, während des Exils in Gangjin schrieb. Darin kommt die Sorge des Sohns um den Vater deutlich zum Ausdruck.350 von Lee gespendete Werke werden nun zur Schau gestellt.Lee Jae-ho, Kurator im Nationalmuseum Koreas, sagte, dass die vom Vorsitzenden Lee Kun-hee gespendeten Werke mehrere Genres und Epochen umfassten. Bei der diesmaligen Ausstellung sei der Fokus darauf gelegt worden, möglichst viel von dieser Vielfalt zu zeigen.Bei der Ausstellung sind von Lee gespendete Kunstwerke zu sehen, die in sieben Einrichtungen im Land, darunter das Nationalmuseum Koreas und das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst, aufbewahrt sind.