Jeonju Internationales Filmfestival wird eröffnet

Photo : YONHAP News

Das 23. Jeonju Internationale Filmfestival wird heute in der südwestlichen Stadt Jeonju eröffnet.Das Filmfestival fand vor zwei Jahren aufgrund der Corona-Ausbreitung als erstes Filmfestival in Südkorea vollständig online statt. Dieses Jahr wird bei der Veranstaltung im Einklang mit den gelockerten Corona-Regeln zur Normalität zurückgekehrt.Das Filmfestival findet bis zum 7. Mai statt. Insgesamt 217 Filme aus 56 Ländern, darunter 94 koreanische Produktionen, werden aufgeführt.Die Eröffnungsfeier am Donnerstagabend wird von Schauspieler Jang Hyun-sung und Schauspielerin Yoo In-na moderiert. Über 170 Gäste werden auf dem roten Teppich zu sehen sein. Als Eröffnungsfilm wird „After Yang“ vom koreanisch-amerikanischen Regisseur Kogonada gezeigt, der auch die Serie „Pachinko“ inszeniert hatte.