Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat sich am Donnerstag erholt präsentiert.Der Leitindex Kospi rückte um 1,08 Prozent auf 2.667,49 Zähler vor.Zwar gebe es noch Unwägbarkeiten wie Lieferkettenstörungen wegen des Corona-Lockdowns in China und des Stopps russischer Gasexporte in europäische Länder, doch hätten die Unternehmensgewinne solche Bedenken in den Hintergrund gerückt, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.