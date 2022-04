Erdgaspreis wird im Mai erneut steigen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird der Preis für Erdgas im Mai erneut steigen.Nach Angaben des Ministeriums für Industrie, Handel und Energie am Freitag, würden die Preise für private Haushalte am 1. Mai um 8,4 Prozent oder 1,23 Won pro Megajoule steigen.Gas für die Industrie werde zwischen 8,7 und 9,4 Prozent teurer.Die Preiserhöhungen waren bereits im letzten Jahr angekündigt worden. Im Juli und Oktober soll es wie geplant weitere Preiserhöhungen geben.Für die monatliche Gasrechnung muss ein durchschnittlicher privater Haushalt, der 2.000 Megajoule verbraucht, 2.450 Won oder 1,93 Dollar mehr bezahlen.In diesem Monat war Erdgas für die Endverbraucher um 1,8 Prozent teurer geworden. Es war die erste Preiserhöhung seit Juli 2020.