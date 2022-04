Gericht urteilt in Visumsstreit gegen koreanisch-amerikanischen Sänger Steve Yoo

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Südkorea hat zu Ungunsten des koreanisch-amerikanischen Sängers Steve Yoo geurteilt.Der Sänger kämpft seit Jahren dafür, wieder in sein Geburtsland zurückkehren und langfristig in Südkorea bleiben zu können. In die USA war der in den 1990er Jahren berühmte Sänger nach einhelliger Auffassung gegangen, um nicht zum koreanischen Militär gehen zu müssen.Das Verwaltungsgericht Seoul entschied am Donnerstag zu Ungunsten des Künstlers, der gegen das koreanische Generalkonsulat in Los Angeles geklagt hatte, das ihm kein Visum ausstellen wollte.Die Vorteile für das Gemeinwohl würden die möglichen Vorteile einer Visumserteilung überwiegen, hieß es zu Begründung. Der Kläger habe nicht den Eindruck erweckt, dass er Bemühungen hinsichtlich seiner Verantwortung als koreanischer Bürger unternommen habe.Yoo Seung-jun oder Steve Yoo wurde 2002 US-Staatsbürger. Im selben Jahr war ihm in seinem Geburtsland die Einreise verweigert worden, weil es ihm offenkundig nur darum gegangen sei, die Wehrpflicht zu umgehen.2015 hatte er das Generalkonsulat in Los Angeles verklagt, der Oberste Gerichtshof hatte ihm im Jahr 2020 recht gegeben.Das Konsulat verweigerte aber dennoch die Ausstellung eines Visums, daraufhin klagte Yoo erneut.