Nach Militärübung mit USA: Verteidigungsministerium beginnt mit Umzug

Die Führung des Verteidigungsministeriums hat mit dem Umzug begonnen, nachdem die letzte gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA unter der Moon Jae-in-Regierung am Donnerstag zu Ende gegangen war.Das teilte der Vereinigte Generalstab am Donnerstag mit.Die Kommandoeinheiten, darunter die Büros des Verteidigungsministers und des Vizeministers, sowie die für Operationen und Einsatzbereitschaft zuständigen Abteilungen ziehen vom Hauptgebäude des Ministeriums ins benachbarte Gebäude des Vereinigten Generalstabs um.Die frei werdenden Räume werden renoviert und ab Mitte Juni als neues Büro des Präsidenten genutzt.Im Untergeschoss des Ministeriumsgebäudes haben bereits Bauarbeiten an Einrichtungen des Nationalen Sicherheitsrats begonnen. Diese sollen am 10. Mai, dem Tag des Starts der neuen Regierung, bezugsfertig sein.