Seoul berät über Notfallmaßnahmen für südkoreanische Schiffe in Straße von Hormus

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium arbeitet offenbar an Notfallmaßnahmen für südkoreanische Schiffe in der Straße von Hormus.Hintergrund ist nach Angaben aus Ministeriumskreisen am Freitag ein Zeitungsbeitrag eines iranischen Journalisten, der sich dafür ausspricht, dass der Iran die Durchfahrt südkoreanischer Schiffe durch die Meerenge verbieten sollte. Dies wurde als Lösung vorgeschlagen, um an Vermögen bei südkoreanischen Banken zu kommen, das wegen der US-Sanktionen gegen Teheran eingefroren ist.Die Sorge, dass die Meerenge für südkoreanische Schiffe tatsächlich gesperrt werden könnte, würden auch US-Behörden teilen. Unterdessen sei ein Iranexperte der Internationalen Krisengruppe (ICG) zur Beratung nach Seoul eingeladen worden, hieß es.Wegen des Zeitungsbeitrags hatte das südkoreanische Außenministerium Mitte April bereits den iranischen Botschafter in Seoul, Saeed Badamchi Shabestari, aus Protest einberufen. Der Botschafter hatte betont, dass die Meinung des Journalisten nicht der Position der Regierung entspreche.Iran hatte im Januar ein südkoreanisches Schiff in der Straße von Hormus festgesetzt und nach drei Monaten weiterfahren lassen. Damals wurde spekuliert, dass die Aufbringung des Schiffs mit Teherans Unmut darüber zusammenhängen könnte, dass es keinen Zugriff auf Vermögenswerte in Südkorea hat.