Nordkoreas Machthaber fordert Ausbau der Streitkräfte

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen Ausbau der Streitkräfte gefordert.Die Armee müsse in der Lage sein, den Feind auszulöschen, habe Kim laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes gesagt.Laut KCNA habe Kim die Aussage am Mittwoch bei einem Fototermin mit Teilnehmern der großangelegten Militärparade am Montag gemacht.Die Parade habe die Modernität, das Heldentum und die radikale Entwicklung der Streitkräfte sowie ihre unerreichte militärische und technologische Überlegenheit demonstriert.Alle Militärangehörigen müssten sich für den Ausbau der Streitkräfte einsetzen, damit der Feind ausgelöscht werden könne, wurde der Machthaber zitiert.Für die Fotoaufnahme seien laut dem Bericht hochrangige Militärs wie Pak Jong-chon und Ri Pyong-chol eingeladen worden. Ri war bei der Parade erstmals wieder neben dem Machthaber gesehen worden, nachdem er im Juli des Vorjahres entlassen worden war.Nordkorea hatte am Montag bei einer nächtlichen Militärparade zum 90. Jahrestag der Gründung der Volksarmee seine neuesten Waffen präsentiert. Unter anderem wurden die Interkontinentalrakete Hwasong-17 und die jüngst gestestete Hyperschallwaffe aufgefahren.