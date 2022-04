Fast alle Universitäten haben Studiengebühren eingefroren oder gesenkt

Photo : KBS News

Fast alle vierjährigen Universitäten in Südkorea haben dieses Jahr die Studiengebühren entweder eingefroren oder gesenkt.Das ergab eine Analyse der von 194 vierjährigen Universitäten und pädagogischen Hochschulen freigegebenen Informationen im April 2022. Das Bildungsministerium und der Koreanische Rat für Hochschulbildung veröffentlichten am Freitag die Analyseergebnisse.180 Universitäten froren demnach die Studiengebühren für das Studienjahr 2022 ein, während acht Hochschulen diese sogar senkten. Beide Gruppen machten einen Anteil von 96,9 Prozent aus.Im Schnitt muss jeder Student in Südkorea dieses Jahr 6.763.100 Won (5.321 Dollar) Studiengebühren zahlen. Das sind 18.400 Won (14,48 Dollar) mehr als im Vorjahr.Ein Beamter des Bildungsministeriums erklärte dies mit der zugenommenen Zahl der Studienplätze an den Kunst- und Sportfakultäten sowie ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten. Dort lägen die Studiengebühren höher.Bei den durchschnittlichen Studiengebühren liegen medizinische Fakultäten mit 9,76 Millionen Won an der Spitze. Dahinter folgen Kunst- und Sportfakultäten mit 7,75 Millionen Won, ingenieurwissenschaftliche Fakultäten mit 7,23 Millionen Won. Auf den folgenden Plätzen landeten naturwissenschaftliche Fakultäten mit 6,82 Millionen Won und geistes- und sozialwissenschaftliche Fakultäten mit 5,94 Millionen Won.