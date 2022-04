Erste nordkoreanisch-chinesische Handelsmesse seit sieben Jahren

Photo : YONHAP News

Eine gemeinsame Handelsmesse Nordkoreas und Chinas ist erstmals seit sieben Jahren eröffnet worden.Die entsprechende Messe war anlässlich Nordkoreas Widerstand gegen Chinas Beteiligung an UN-Sanktionen gegen das Land ausgesetzt worden.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass die Internationale Warenmesse Nordkoreas und Chinas am Donnerstag online begonnen habe.Während der zweimonatigen Veranstaltung bis zum 28. Juni werden Produkte von Firmen beider Länder aus den Bereichen Landwirtschaft, Leichtindustrie, Bauwesen, Fischerei und Medizin präsentiert.Die Messe wird vom China-Rat zur Förderung des internationalen Handels (CCPIT), einer chinesischen Institution zur Unterstützung des Außenhandels, und der Korea International Exhibition Corporation (KIEC), einer dem nordkoreanischen Außenhandelsministerium unterstellten Organisation, gemeinsam veranstaltet.Nordkorea und China hatten von 2012 bis 2015 immer im Herbst im chinesischen Dandong die nordkoreanisch-chinesische Wirtschafts-, Handels-, Kultur- und Tourismusmesse abgehalten. Die Veranstaltung wurde 2016 aufgrund angespannter Beziehungen nach Chinas Zustimmung zu Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea abgesagt.