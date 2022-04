Präsident Moon äußert angesichts Petition erneut Bedenken über Verlegung des Präsidialamtes

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat erneut Bedenken über die von seinem gewählten Nachfolger Yoon Suk Yeol geplante Verlegung des Präsidialamtes geäußert.In einer Videoantwort auf eine öffentliche Petition gegen den Umzug sagte Moon, er sei persönlich mit dem Inhalt der Petition einverstanden.Es sei fraglich, ob ein kostspieliger Umzug an einen anderen Ort als Gwanghwamun unerlässlich sei, sagte Moon. Yoon hatte ursprünglich die Verlegung des Präsidialamtes nach Gwanghwamun in der Nähe des aktuellen Sitzes versprochen.Es sei auch fraglich, ob im Falle des Umzugs das Gebäude des Verteidigungsministeriums der angemessenste Ort sei. Er frage sich, ob es angebracht sei, dass für den Umzug des Präsidialamtes inmitten der ernsten Sicherheitslage das Verteidigungsministerium, der Vereinigte Generalstab und die Residenz des Außenministers verlegt werden müssten, hieß es weiter.Der Staatschef hatte zuvor in einem am Dienstag veröffentlichten Fernsehinterview gesagt, dass er persönlich die Umzugspläne für unangebracht halte. Die Meinungen der Öffentlichkeit seien nicht eingeholt worden, obwohl es sich um ein großes und wichtiges staatliches Vorhaben handele, hatte er betont.