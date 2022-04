38 North: Wiederherstellung von Atomtestgelände in Punggye-ri im Gang

Photo : YONHAP News

Nordkorea setzt laut einem Bericht Arbeiten für die Wiederherstellung des Tunnels Nummer 3 auf seinem Atomtestgelände in Punggye-ri fort.Das berichtete die auf Nordkorea spezialisierte US-Webseite 38 North am Donnerstag anhand einer kommerziellen Satellitenaufnahme vom 26. April.Nordkorea hatte im Mai 2018 in Anwesenheit von ausländischen Journalisten das ursprüngliche Portal des Tunnels Nummer 3 gesprengt. Die Wiederherstellungsarbeiten würden über einen neuen Eingang durchgeführt.38 North schrieb, ob der neue Eingang bereits fertiggestellt sei oder in welchem Zustand sich der Tunnel befinde, sei bislang unklar.Nordkorea hatte im Januar angedeutet, das Moratorium für Nukleartests und Starts von Interkontinentalraketen (ICBM) aufzuheben, und im März ICBM getestet. Beobachter rechnen mit einem baldigen Atomtest.