Seoul arbeitet an Maßnahmen für Landsleute wegen möglichen Lockdowns in Peking

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium arbeitet angesichts eines möglichen Corona-Lockdowns in Peking an verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen für die dortigen Koreaner.Das teilte Ministeriumssprecher Choi Young-sam am Donnerstag vor der Presse mit.Die Regierung, einschließlich der Botschaft in China, beobachte die jüngste Corona-Lage in Peking und die Eindämmungsmaßnahmen der Stadt genau, sagte Choi.Die Regierung halte auch enge Kommunikationskanäle mit der Zentralregierung Chinas, den Behörden der Stadt Peking sowie südkoreanischen Einwohnerorganisationen und Unternehmen aufrecht und erweitere diese. Sie werde bestmögliche Bemühungen unternehmen und nach verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen suchen, damit Unbequemlichkeiten der Landsleute und Unternehmen möglichst begrenzt werden könnten, hieß es.Die südkoreanische Botschaft in China setzte eine Taskforce zur Unterstützung für Landsleute ein und arbeitet an Unterstützungsplänen in Vorbereitung auf einen möglichen Lockdown in Peking.Das Außenministerium teilte mit, dass es mit Rücksicht auf die Situation des seit März anhaltenden Lockdowns in Shanghai Reaktionspläne in Peking ausarbeiten wolle.