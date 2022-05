Nationalversammlung will heute mit Anhörungen zu designierten Kabinettsmitgliedern beginnen

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung will heute mit ihren Anhörungen zu designierten Kabinettsmitgliedern beginnen.Am Montag werden sich der Kandidat für den Posten des Ministerpräsidenten, Han Duck-soo, und fünf Ministerkandidaten den Fragen der Volksvertreter stellen.Han sollte ursprünglich schon am 25. und 26. März im Parlament Rede und Antwort stehen.Dies kam nicht zustande, weil die regierende Minjoo-Partei fehlende Unterlagen angemahnt hatte. Seine Anhörung wird daher heute und morgen nachgeholt.Auch die Kandidaten für die Leitung der Ministerien für Finanzen, Auswärtiges, Land, Kultur und Umwelt werden am heutigen Montag durchleuchtet.