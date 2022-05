Photo : YONHAP News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur hat in der englischen Premier League seine Saisontreffer Nummer 18 und 19 erzielt.So oft hatte zuvor kein Südkoreaner in einer europäischen Liga in einer Saison getroffen.Am Sonntag, dem 35. Spieltag, traf Son im Heimspiel gegen Leicester City doppelt und trug damit zum 3:1-Sieg seines Teams bei.Mit 19 Toren ist er erfolgreicher als Cha Bum-kun, der in der Saison 1985/86 in der deutschen Bundesliga 17 Tore geschossen hatte.