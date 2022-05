Chinesischer Nuklearunterhändler besucht Südkorea für Gespräche über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, ist am Sonntag für Gespräche über die Nordkorea-Politik in Südkorea eingetroffen.Nach der Ankunft am Internationalen Flughafen Incheon sagte Liu Reportern, dass er sich mit Beamten der amtierenden und der kommenden Regierung Südkoreas treffen werde, um Meinungen über politische Lösungen für die Fragen der koreanischen Halbinsel auszutauschen.Auf die Frage nach Chinas Rolle in der nordkoreanischen Nuklearproblematik antwortete er, dass China bislang eine konstruktive Rolle gespielt habe und dies auch künftig tun werde.Er fügte zugleich hinzu, dass die Fragen auf der koreanischen Halbinsel in den Händen Nordkoreas und der USA lägen, nicht Chinas.Zur nordkoreanischen Nuklearfrage hieß es, China unterstütze stets die Denuklearisierung, aber die Sicherheit jedes Landes sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Nicht nur die Phänomene, die zum Vorschein gekommen seien, sondern auch ihre eigentlichen Ursachen würden thematisiert.Liu wird am Dienstag mit Noh Kyu-duk, dem Sonderbeauftragten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im Außenministerium, zu Gesprächen zusammenkommen.Es ist Lius erster Südkorea-Besuch seit seinem Amtsantritt im April 2021.