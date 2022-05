Südkoreanische Botschaft kehrt nach Kiew zurück

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Botschaft in der Ukraine ist nach Kiew zurückgekehrt.Die Rückkehr erfolgte am 30. April, etwa zwei Monate nach der Evakuierung aus der ukrainischen Hauptstadt am 2. März inmitten der russischen Angriffe.Die Rückverlegung der Botschaft nach Kiew gab das Außenministerium am Sonntag bekannt.Zurückgekehrt sind Botschafter Kim Hyung-tae und einige Botschaftsmitglieder, die zuletzt im vorläufigen Büro in Czernowitz in der West-Ukraine im Einsatz gewesen waren.Die Rückkehr der Botschaftsmitarbeiter erfolgte, nachdem US-Außenminister Anthony Blinken am 24. April die Wiedereröffnung der US-Botschaft in Kiew angekündigt hatte.Laut dem Außenministerium in Seoul haben bisher über 20 Länder, darunter neben Südkorea die Niederlande, Brasilien, Iran, Italien, Frankreich und die Türkei, ihre Botschaften nach Kiew zurückverlegt.Die Europäische Union hatte am 9. April ihre Vertretung in Kiew wieder eröffnet.