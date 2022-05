Bericht: Kolumbien entscheidet sich für Südkoreas TA-50, FA-50 als Schulungsflugzeug

Die kolumbianische Luftwaffe hat sich laut einem Bericht für die Anschaffung der südkoreanischen Kampfjets TA-50 und FA-50 Golden Eagle als Schulungsflugzeug entschieden.Das berichtete das US-Rüstungsportal "Defense News" am Samstag.Demnach würden 20 der fortgeschrittenen Überschalltrainer mit Fähigkeiten für den Luftkampf und Angriffe auf Ziele am Boden beschafft. Der Kaufpreis solle 600 Millionen betragen.Kolumbiens Luftwaffe habe laut dem Bericht dementiert, sich mit dem Hersteller Korea Aerospace Industries in Verhandlungen zu befinden.Das Portal habe aus Quellen vor Ort jedoch erfahren können, dass die kolumbianische Regierung den südkoreanischen Jet bevorzuge.Südkorea konkurriere laut dem Bericht mit dem italienischen Hersteller Leonardo um den Zuschlag.