Landesweit Kundgebungen zum Tag der Arbeit

Photo : YONHAP News

Zum 132. Tag der Arbeit haben an vielen Orten in Südkorea Massenkundgebungen stattgefunden.Der Gewerkschaftsdachverband KCTU veranstaltete am Sonntagnachmittag im Zentrum Seouls und an weiteren Orten im Land Kundgebungen. Es wurden das Arbeitsrecht ohne Diskriminierung und die Gewährleistung von qualitativ guten Arbeitsplätzen verlangt.Es waren die ersten Massenkundgebungen seit der Aufhebung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung am 18. April.Laut den Veranstaltern versammelten sich landesweit 75.000 Menschen, allein in der Hauptstadt Seoul seien über 10.000 Demonstrierende zusammengekommen.Die Organisation Solidarity Against Disability Discrimination veranstaltete einen Marsch in der Stadtmitte Seouls und forderte dabei mehr öffentliche Stellen für Menschen mit schwerer Behinderung.Auch Gastarbeiter hielten eine Kundgebung ab und forderten einen besseren Schutz ihrer Menschenrechte.