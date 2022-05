Ein weiteres Opfer von Japans Sexsklaverei in Kriegszeiten gestorben

Photo : YONHAP News

Ein weiteres koreanisches Opfer der sexuellen Sklaverei Japans während des Zweiten Weltkriegs ist verstorben.Kim Yang-joo starb am Sonntag im Alter von 98 Jahren.Sie sei während der japanischen Kolonialzeit mit den Worten belogen worden, dass man in China einen Arbeitsplatz finden könne, musste dort jedoch als sogenannte Trostfrau für japanische Soldaten dienen. Erst nach der Befreiung Koreas im Jahr 1945 konnte sie heimkehren.Kims Gesundheitszustand begann sich aufgrund einer chronischen Krankheit vor zehn Jahren zu verschlechtern. Sie hatte auch einen Hirninfarkt erlitten und kämpfte zuletzt in Changwon in der Provinz Süd-Gyeongsang gegen mehrere Erkrankungen.Mit ihrem Tod ist die Anzahl der bei der südkoreanischen Regierung offiziell registrierten, noch lebenden Opfer der sexuellen Versklavung durch Japan auf elf gesunken.