Eisbrecher Araon kehrt nach Südpol-Expedition zurück

Photo : YONHAP News

Südkoreas Eisbrecher Araon kehrt nach einer 195-tägigen Südpol-Expedition zurück.Die Araon werde am Dienstag in den Hafen von Busan einlaufen, teilte das Ministerium für Ozeane und Fischerei am Montag mit.Während der diesmaligen Fahrt gelang es, das Meer unter dem Thwaites-Gletscher in der Westantarktis zu beobachten, der in der Antarktis als für den Klimawandel am anfälligsten gilt.Nach der Ankunft in Busan wird die Araon zum Hafen von Gwangyang weiterfahren. Dort wird der Eisbrecher gewartet. Im Juli soll er zu einer Nordpol-Expedition aufbrechen.