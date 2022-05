Corona-Neuinfektionszahl auf knapp 20.000 gesunken - Maskenpflicht im Freien aufgehoben

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Coronainfektionsfälle ist am Montag mit 20.084 zum ersten Mal seit 87 Tagen auf unter 30.000 gefallen.Die Zahl der Patienten im kritischen Zustand bleibt zudem mit 461 den dritten Tag in Folge unter 500.Seit dem Bekanntwerden des ersten Covid-19-Falls in Südkorea am 20. Januar 2020 sind bis heute rund 17 Millionen 290.000 Infektionsfälle gemeldet worden.Unter diesen Umständen ist die Maskenpflicht im Freien ab heute aufgehoben. Das beschloss das zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am 29. April und verwies auf eine stabile Covid-19-Lage.Der Wegfall erfolgte 566 Tage nach der Einführung der Maskenpflicht im Freien.Für Kundgebungen, Konzerte und Sportveranstaltungen mit mindestens 50 Teilnehmern bleibt die Maskenpflicht im Freien aber noch bestehen. Personen mit möglichen Covid-19-Symptomen wie Fieber und Husten, Senioren und Ungeimpften wird außerdem dringend empfohlen, auch im Freien immer eine Maske zu tragen.Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werde auch dann empfohlen, wenn sich ein Abstand von mindestens einem Meter zueinander nicht einhalten lasse.Auch wenn mit lauter Stimme gesprochen oder geschrien werden müsse sowie beim Singen im Chor solle möglichst noch eine Maske getragen werden, so die Behörden. Die Maskenpflicht in Innenräumen gilt weiterhin unverändert.Die Behörden raten zum Tragen von Masken wenigstens der Klasse KF80, wenn Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko oder schlecht belüftete Räume mit vielen Menschen darin besucht werden.