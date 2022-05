Chinesische Quelle: Neues Radar in Shandong dient Überwachung gegen Raketen auf koreanischer Halbinsel und in Japan

Photo : KBS News

Eine Quelle aus chinesischen Militärkreisen hat bestätigt, dass ein neues Langstrecken-Frühwarnradar in der chinesischen Provinz Shandong für die Überwachung von Raketen auf der koreanischen Halbinsel und in Japan gedacht ist.Das schrieb die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ am Montag.Das US-Nachrichtenportal „Defense News“ hatte am 19. April gestützt auf Satellitenaufnahmen berichtet, dass China ein Langstrecken-Frühwarnradar auf einem 700 Meter hohen Berggipfel im Kreis Yiyuan in der Provinz Shandong gebaut habe, dessen Reichweite mehrere Tausend Kilometer betrage.Ein dort bereits vorhandenes Radar, das zwischen 2013 und 2014 gebaut wurde, ist nach Südosten und damit gen Taiwan ausgerichtet.Die Quelle bestätigte, dass es sich beim neuen Radar um ein Großes Phased-Array-Radar handele, das für die Überwachung von Raketenbedrohungen aus Nord- und Südkorea sowie Japan zum Einsatz gekommen sei. Sie gab jedoch nicht bekannt, wann das Radar dort errichtet und in Betrieb genommen worden sei.Ein Großes Phased-Array-Radar (LPAR) kann für eine Frühwarnung vor dem Abschuss einer ballistischen Rakete, die Satellitenverfolgung sowie die Überwachung allgemeiner Weltraumaktivitäten genutzt werden.„South China Morning Post“ schrieb, Satellitenbilder deuteten darauf hin, dass das neue LPAR nach November 2019 gebaut worden sei. Die Satellitenaufnahmen seien inmitten der sich zuspitzenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel infolge von Nordkoreas Raketenstarts veröffentlicht worden.