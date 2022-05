Viele Unternehmen halten trotz Rückkehr zur Normalität an Homeoffice-Regelung fest

Photo : YONHAP News

Trotz der allmählichen Rückkehr zur Normalität infolge der Aufhebung der Corona-Beschränkungen hat sich bei vielen Unternehmen eine neue Arbeitsweise anlässlich der Pandemie etabliert.Zu sehen ist ein sogenanntes Stützpunkt-Büro von SK Telecom.Mitarbeiter arbeiten in einem nahe gelegenen Büro, anstatt in der Firmenzentrale zu arbeiten.Sie arbeiten an gemeinsam genutzten Computern und sprechen in Videokonferenzen über die Arbeit, ohne zu physischen Treffen zusammenzukommen.Bei den Mitarbeitern ist die Zufriedenheit mit dieser Arbeitsweise groß.Kim Byung-doo, ein Manager von SK Telecom sagte, er habe früher eineinhalb bis zwei Stunden pendeln müssen. Die neue Arbeitsweise habe vor allem zu einer besseren Lebensqualität geführt, man habe mehr Zeit für die Familie.IT-Unternehmen wie Naver haben aufgrund der Meinungen von Mitarbeitern beschlossen, noch für eine Weile an der Arbeit von zu Hause festzuhalten. Grund ist die Einschätzung, dass dadurch die Arbeitseffizienz und die Ergebnisse nicht beeinträchtigt würden.Choi Soo-yeon, CEO von Naver, sagte am 13. April, die Firma habe in den letzten zwei Jahren de facto ein komplettes Homeoffice-System betrieben. Es werde davon ausgegangen, dass es bei der Produktion oder Zusammenarbeit kaum Probleme gegeben habe.Über 70 Prozent der Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiter von Zuhause arbeiten ließen, teilten die Bereitschaft mit, auch nach der Aufhebung der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung an solchen Regelungen festzuhalten. Viele Unternehmen antworteten, dass sich das Arbeiten von zu Hause nicht auf die Produktion auswirke.Son Yeon-jeong vom Koreanischen Arbeitsinstitut sagte, der Anteil der Unternehmen, die eine positive Bewertung in Bezug auf die Produktivität vorgenommen hätten, sei wider Erwarten größer als der entsprechende Anteil der Arbeitnehmer.Bei führenden Unternehmen etabliert sich das Arbeiten von Zuhause, zu dem Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie quasi gezwungen wurden, nun als eine neue Arbeitsform. Dagegen heißt es von kleinen und mittleren Unternehmen, die aufgrund verschiedener Umstände kein Homeoffice einführen konnten, dass sie kaum einen Wandel wahrnehmen könnten.