Internationales Medien: Japan will Außenminister zur Amtsantrittsfeier von Südkoreas Präsident entsenden

Die japanische Regierung will Außenminister Yoshimasa Hayashi an der Zeremonie zur Amtseinführung des neuen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol am 10. Mai teilnehmen lassen.



Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag.



Seoul habe gehofft, dass Premierminister Fumio Kishida an der Zeremonie teilnehme. Dieser wolle jedoch nicht ohne Garantie für eine Lösung in den Streitigkeiten wegen der Vergangenheit nach Südkorea reisen, sagte ein japanischer Regierungsvertreter.



Hayashi plane, während seines Aufenthalts in Südkorea mit wichtigen Beamten der neuen Regierung in Seoul zusammenzukommen, um zu bestätigen, dass sie auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden Ländern aus sei. Auch werde nach einer Gelegenheit gesucht, um sich mit Yoon zu treffen, hieß es weiter.