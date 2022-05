Bundesverband der Koreaner in Deutschland wählt neuen Vorsitzenden

Jeong Seong-gyu ist zum neuen Vorsitzenden des Bundesverbandes der Koreaner in Deutschland gewählt worden.Das habe der Verband am Montag mitgeteilt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Jeong lebt seit 1986 in Deutschland und ist in der Gastronomie tätig. Er diente seit 2015 als Vorsitzender des Verbandes der Koreaner in Bonn und seit 2016 als leitender Vizevorsitzender des Bundesverbandes der Koreaner in Deutschland.Bei der Amtsantrittsfeier versprach er unter anderem die Einrichtung eines Altersheims für Koreaner der ersten Generation in Deutschland, praktische Vergünstigungen für Koreaner gemäß dem 2020 verabschiedeten Sondergesetz für Gedenkprojekte für nach Deutschland entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie eine stärkere Rolle des Bundesverbandes.