Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Montag im Minus geschlossen.Der Kospi verlor 0,28 Prozent auf 2.687,45 Zähler.Der Lockdown in China und die Ergebnisse der Fed-Sitzung in den USA schienen den Kospi belastet zu haben, wurde Huh Jae-hwan von Eugene Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Das verlangsamte Wachstum der Exporte und wachsende Handelsdefizit habe ebenfalls Sorge bereitet, wenngleich der Einfluss begrenzt gewesen sei, fügte der Experte hinzu.