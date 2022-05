KBS-Umfrage: PPP-Kandidat Oh liegt im Rennen um Bürgermeisterposten in Seoul vorne

Photo : YONHAP News

Im Rennen um den Bürgermeisterposten in Seoul liegt der Amtsinhaber Oh Se-hoon von der Partei Macht des Volks (PPP) deutlich vor Song Young-gil von der regierenden Minjoo-Partei Koreas.Der Vorsprung beträgt laut dem am Montag veröffentlichten Ergebnis einer KBS-Umfrage mehr als 20 Prozent.Es wurden 1.600 Wahlberechtigte in sechs Regionen, einschließlich Seouls, befragt.49,9 Prozent favorisieren demnach den Amtsinhaber Oh, 26,9 Prozent sähen gerne den früheren Parteichef Song als neues Stadtoberhaupt.Auf die Frage, wessen Sieg am wahrscheinlichsten sei, nannten 60 Prozent Oh.Im Rennen um den Posten des Gouverneurs der Provinz Gyeonggi liegt Kim Eun-hye von der PPP mit 38,7 Prozent vor Kim Dong-yeon von der Minjoo-Partei mit 35,6 Prozent Zustimmung.In der Stadt Incheon kann der PPP-Kandidat Yoo Jeong-bok laut dem Umfrageergebnis mit 38 Prozent der Stimmen rechnen, sein Widersacher Park Nam-choon von der Regierungspartei mit 33 Prozent.Sieben von zehn Wahlberechtigten in der Hauptstadtregion, die Seoul, Incheon und die Gyeonggi-Provinz umfasst, wollen auf jeden Fall wählen.Die Umfrage führte Hankook Research im Auftrag von KBS von Freitag bis Sonntag durch. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,5 Prozentpunkten.Die Fragen und Antwortergebnisse können auch im Internetauftritt von KBS nachgelesen werden.