Pentagon: USA setzen Nachrichtengewinnung und Aufklärung zu Nordkorea angesichts erhöhter Aktivitäten fort

Die USA setzen ihre Nachrichtengewinnung und Aufklärung angesichts erhöhter Aktivitäten in Nordkorea fort.Das teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag bei einer Pressekonferenz mit.Hintergrund sind Anzeichen für einen Atomtest oder neue Raketentests des Landes.Im März hatte das Indopazifische Kommando der Vereinigten Staaten in einer Erklärung mitgeteilt, dass eine Verstärkung solcher Aktivitäten im Gelben Meer angeordnet worden sei. Auch sei die Bereitschaftsstufe der Raketenstreitkräfte in der Region erhöht worden.Laut dem Sprecher hätten die USA nach den jüngsten nordkoreanischen Tests ihre Kapazitäten für Nachrichtengewinnung und Aufklärung verstärkt und würden dies noch immer tun.Die USA würden stets nach Wegen suchen, wie sie intelligenter werden und bessere Informationen erhalten können. Auch würden sie sicherstellen, dass diese Informationen mit Südkorea geteilt werden können, hieß es.