UNICEF: Ein Teil der nach Nordkorea gelieferten Hilfsgüter an regionale Krankenhäuser verteilt

Photo : YONHAP News

Ein Teil der zu Jahresanfang vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF nach Nordkorea gelieferten Hilfsgüter ist mittlerweile an dortige regionale Krankenhäuser verteilt worden.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Dienstag unter Berufung auf einen UNICEF-Bericht zur humanitären Situation in Ostasien und der indopazifischen Region im Auftaktquartal.Laut dem Bericht wurden die von Januar bis März gelieferten Güter im Zusammenhang mit der Ernährung, die von der zentralen Stelle für Arzneimittelmanagement Nordkoreas verwaltet worden waren, inzwischen regionalen Kinderkrankenhäusern und Krankenhäusern auf Landkreisebene zugeteilt.Dabei handelt es sich hauptsächlich um Nährpräparate und Antibiotika zur Versorgung von Kindern mit schwerer akuter Unterernährung sowie Nahrungsergänzungsmittel für Kinder und Schwangere.Wie verlautete, seien die UNICEF-Hilfsgüter mit dem Zug nach Nordkorea transportiert worden, weil der Bahnfrachtverkehr zwischen Nordkorea und China im Januar wieder aufgenommen worden war.