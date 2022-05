Designierter Bildungsminister verzichtet nach Kritik an Moralität auf Posten

Photo : YONHAP News

Der designierte Bildungsminister Kim In-chul hat seinen Verzicht auf den Ministerposten erklärt.Kim erklärte am Dienstag, von seiner Kandidatur als Bildungsminister und stellvertretender Ministerpräsident zurückzutreten.Er habe dem Land in dem Amt etwas zurückgeben wollen, doch habe ihm viel gefehlt, hieß es.Der frühere Präsident der Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) war in die Kritik geraten, nachdem bekannt geworden war, dass seine Kinder ein Fulbright-Stipendium erhielten.Kim war von 2012 bis 2015 Präsident der koreanischen Fulbright-Alumni-Vereinigung und die Vergabe der Stipendien an seinen Sohn und seine Tochter erfolgte in zeitlicher Nähe zu seiner Präsidentschaft.Den Vorwurf der Begünstigung wies er jedoch zurück, da die Stipendiaten in einem fairen Prozess ausgewählt würden.Fulbright-Stipendien werden von der Koreanisch-Amerikanischen Bildungskommission vergeben, die von Washington und Seoul gemeinsam finanziert wird.Unterdessen erhob die regierende Minjoo-Partei außerdem den Vorwurf, dass Kim bei seiner Doktorarbeit Anfang der 2000er Jahre abgeschrieben habe.