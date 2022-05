Südkorea meldet 51.131 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind über 50.000 neue Covid-19-Fälle an einem Tag bestätigt worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 51.131 Neuansteckungen nachgewiesen.Bislang wurden insgesamt 17.346.753 Infektionsfälle im Land erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, fiel um 44 auf 417.Es wurden 49 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher wurden insgesamt 23.007 Todesfälle erfasst, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.Landesweit sind 25,2 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten belegt. 280.030 Infizierte kurieren sich zu Hause aus.