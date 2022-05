Seoul eröffnet nächste Woche Zeitbank

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul wird am 9. Mai eine sogenannte Zeitbank eröffnen.Es geht darum, dass Menschen ihre Zeit oder Talente für die Hilfe anderer Menschen einsetzen und „Zeitgeld“ hinterlegen, auf das sie nötigenfalls zugreifen können.Die Stadtverwaltung kündigte am Dienstag an, am 9. Mai an vier Stützpunkten das Probeprojekt „Seoul Zeitbank“ zu starten.Die Seoul Zeitbank wird nach dem Vorbild der Time Bank betrieben, die in den USA eingeführt wurde und derzeit in etwa 40 Ländern, einschließlich Großbritanniens und Australiens, betrieben wird.Wenn ein Mitglied einem anderen Mitglied Hilfe leistet, wird die hierfür eingesetzte Zeit als „Timepay“ gutgeschrieben. Dieses Zeitguthaben kann man selbst später wieder in Anspruch nehmen und sich von anderen helfen lassen.Das Projekt wird über das Naver Café (Community) „Seoul Time Bank“ (https://cafe.naver.com/seoultimebank) der Reihe nach gestartet.