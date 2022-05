Drei größte Buchhandlungen verbessern 2021 Umsätze um 9,3 Prozent

Photo : YONHAP News

Die drei größten On- und Offline-Buchhandlungen in Südkorea haben letztes Jahr ihre Umsätze um fast zehn Prozent gesteigert.Laut einem Statistikbericht des Koreanischen Verlegerverbandes zum Verlagsmarkt 2021 verbuchten die drei Buchhandlungen, Kyobo Book Centre, Yes24 und Aladin, im vergangenen Jahr Umsätze in Höhe von 1,89 Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar). Das entspreche einem Zuwachs von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Ihr Betriebsgewinn ging unterdessen um 13,8 Prozent auf etwa 30,8 Milliarden Won (24,3 Millionen Dollar) zurück.Die Umsätze der 72 umsatzstärksten Verlagshäuser stiegen im Vorjahresvergleich um 6,1 Prozent auf 4,29 Billionen Won (knapp 3,4 Milliarden Dollar). Ihr Betriebsgewinn schrumpfte dagegen um 0,3 Prozent auf 224,3 Milliarden Won (177 Millionen Dollar).Davon konnten 37 Verlage von Bildungsbüchern ihre Umsätze um 3,3 Prozent auf 3,18 Billionen Won (2,5 Milliarden Dollar) und ihren Betriebsgewinn um 14,8 Prozent auf 165,6 Milliarden Won (130 Millionen Dollar) steigern.