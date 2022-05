Photo : YONHAP News

Das präsidiale Übergangsteam hat 110 staatspolitische Aufgaben der neuen Regierung präsentiert.Die staatspolitische Vision der kommenden Regierung lautet „Die Republik Korea, die wieder einen Sprung macht, ein Land der Bürger, die gemeinsam gut leben“.Der Übergangsausschuss legte Ziele in den Bereichen Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Soziales, Auswärtiges und Sicherheit, Zukunft sowie Regionen, fest, um diese Vision zu verwirklichen. Es wurden dann 110 Aufgaben festgelegt, in denen die Ziele konkretisiert wurden.Die erste Aufgabe ist ein Ausgleich von Corona-bedingten Verlusten von Kleinunternehmern.Zu den Aufgaben bei der Immobilienpolitik zählt die Ausarbeitung von Plänen für die Bereitstellung von mindestens 2,5 Millionen Wohnungen.Der Verzicht auf den Atomausstieg wurde als wichtige Aufgabe ausgewählt. Zudem soll eine Rentenreform angestrebt werden, hierfür soll ein Reformausschuss gegründet und ein sozialer Kompromiss erzielt werden.Die Aufgaben der Nordkorea-Politik umfassen die Präsentation einer vorhersehbaren Roadmap für die Denuklearisierung und Verhandlungen über die Denuklearisierung gemäß dem Gegenseitigkeitsprinzip. Dazu gehören auch die Errichtung von Verbindungsbüros zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA und die Verbesserung der Menschenrechtssituation in Nordkorea.