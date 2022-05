Wirtschaft Südkoreas Börse verliert 0,26 Prozent

Der südkoreanische Kospi-Index hat am Dienstag 0,26 Prozent verloren.



Der Leitindex beendete den Handel bei einem Stand von 2.680,46 Zählern.



Grund für den Rückgang seien Inflationssorgen und Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Treffen der US-Notenbank Fed in dieser Woche gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.



Die Fed wird voraussichtlich den Leitzins um einen halben Prozentpunkt anheben und damit eine Serie von mehreren Zinsschritten beginnen.



In Südkorea hatten die Anleger eine hohe Inflation zu verdauen. Die Verbraucherpreise waren im April um 4,8 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen und damit so stark wie seit 13 Jahren nicht.



Der koreanische Markt habe sich vor der Fed-Sitzung im Gleichschritt mit anderen asiatischen Börsen entwickelt, wurde Lee Woon-chan von Hi Investment & Securities von Yonhap zitiert.



Die Anleger würden eine abwartende Haltung einnehmen, bis die Unwägbarkeiten beseitigt seien, sagte der Analyst weiter.