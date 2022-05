Außenministerien Südkoreas und Japans wollen für Wiederherstellung der Beziehungen Kommunikation fortsetzen

Photo : YONHAP News

Die Außenministerien Südkoreas und Japans haben bei einer Konsultation auf Generaldirektorenebene vereinbart, für die Wiederherstellung der Beziehungen ihre Kommunikation fortzusetzen.Lee Sang-ryeol, Generaldirektor für Asien- und Pazifikangelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, und sein japanischer Amtskollege Takehiro Funakoshi kamen am Dienstag in Seoul zusammen.Bei dem Treffen noch vor dem Start der neuen Regierung in Südkorea nahmen beide Seiten die anstehenden Angelegenheiten zwischen beiden Staaten und die Ergebnisse des Besuchs einer Delegation des kommenden Präsidenten in Japan im April unter die Lupe.Laut dem Außenministerium in Seoul teilten beide Seiten die Ansicht, dass es für die Wiederherstellung und Verbesserung der koreanisch-japanischen Beziehungen wichtig sei, die Kommunikation zwischen den Diplomatie-Behörden fortzusetzen. Sie hätten vereinbart, auch künftig eng miteinander zu kommunizieren.Es war die erste diplomatische Besprechung zwischen Südkorea und Japan auf Generaldirektorenebene seit dem vergangenen November.