Reuters: USA wollen diesen Monat neue Nordkorea-Resolution zur Abstimmung bringen

Photo : YONHAP News

Die USA wollen laut einem Medienbericht in diesem Monat eine neue Nordkorea-Resolution im Weltsicherheitsrat zur Abstimmung bringen.Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag und berief sich auf Angaben der US-amerikanischen Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield.Die USA hatten die neue Resolution und zusätzliche Sanktionen nach Nordkoreas jüngstem Start einer Interkontinentalrakete vorgeschlagen.Nordkorea hatte am 25. März erstmals seit November 2017 wieder eine solche Rakete erprobt.Jedoch gilt eine Verabschiedung der Resolution als unwahrscheinlich, da die Vetomächte China und Russland diese voraussichtlich nicht mittragen wollen.Damit eine Resolution im Weltsicherheitsrat verabschiedet werden kann, müssen neun der 15 Mitglieder und darunter alle fünf Vetomächte dafür stimmen.