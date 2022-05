Südkoreas Währungsreserven schrumpfen zweiten Monat in Folge

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im April aufgrund der Aufwertung des US-Dollar den zweiten Monat in Folge zurückgegangen.Nach Angaben der Zentralbank am Mittwoch betrugen die Währungsreserven Ende April 449,3 Milliarden Dollar. Das sind gegenüber dem Vormonat 8,51 Milliarden Dollar weniger.Die Notenbank führte das Ergebnis auf einen starken US-Dollar und Maßnahmen zur Verringerung der Volatilität am Devisenmarkt zurück.Südkorea hortet mit Stand Ende März weiterhin den achtgrößten Währungsschatz der Welt.Spitzenreiter bleibt China mit 3,18 Billionen Dollar. Dahinter folgen Japan mit 1,35 Billionen Dollar und die Schweiz mit 1,06 Billionen Dollar. Alle drei Länder verbuchten einen Rückgang gegenüber dem Vormonat.Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen anzeigt, stieg Ende April um sechs Prozent gegenüber dem Vormonat auf 103,62.