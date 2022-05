Koreaner in Wohnung in Shanghai tot aufgefunden

Photo : YONHAP News

In Shanghai, über das ein Corona-Lockdown verhängt wurde, ist ein südkoreanischer Firmenmitarbeiter tot aufgefunden worden.Laut der Koreanergemeinde in der Metropole wurde der Mann in seinen Vierzigern am Dienstag in einem Apartment im Bezirk Minhang tot aufgefunden.Der Hausverwalter hatte ihn persönlich antreffen wollen, weil er nicht zu den Covid-19-Tests für alle Bewohner des Wohnungskomplexes erschienen war.Wie verlautete, sei der Apartmentkomplex seit April abgeriegelt. Der Mann habe sich allein in der Wohnung aufgehalten und nicht zur Arbeit gehen können.Ein Konsul des südkoreanischen Generalkonsulats in Shanghai beteiligte sich laut Informationen an einer Untersuchung vor Ort und forderte eine objektive Ermittlung der Todesursache.